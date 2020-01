Sanremo 2020, anche Monica Bellucci dice no al Festival di Amadeus (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sarebbe dovuta essere ospite d’onore della seconda serata del Festival di Sanremo, invece Monica Bellucci dice no alla kermesse più importante d’Italia. L’attrice e modella 55enne, che nel 2011 calcò il palco del Teatro Ariston nel 2011 con Robert De Niro, fa sapere tramite il proprio ufficio stampa: “Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”. LEGGI anche: Sanremo 2020, Amadeus: ‘Io sessista? In tv ho fatto il valletto’ Le polemiche sessiste invadono Sanremo Quella di Monica Bellucci non è la prima defezione per quel che riguarda il Festival di Sanremo 2020. Nei giorni scorsi il rapper Salmo, invitato per la prima puntata, ha fatto sapere di non ... tvzap.kataweb

