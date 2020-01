Samsung promuove un nuovo presidente dell’area mobile per contrastare il potere di Huawei (Di lunedì 20 gennaio 2020) Samsung nomina un nuovo presidente per l'area mobile mentre la competizione con Huawei si fa sempre più serrata L'articolo Samsung promuove un nuovo presidente dell’area mobile per contrastare il potere di Huawei proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

Samsung promuove Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Samsung promuove