Samantha De Grenet parla del figlio e cede alle lacrime in diretta tv

Ospite di Caterina Balivo al programma Vieni Da Me, Samantha De Grenet ha parlato del suo periodo difficile vissuto qualche tempo fa, nel corso della sua intervista della cassettiera. Riesce a controllare le lacrime, ma cede all'emozione, quando la Balivo le fa le recapita il videomessaggio di suo figlio Brando. Lì la showgirl si lascia andare completamente e si abbandona al pianto carico di commozione. Samantha De Grenet trattiene le lacrime La padrona di casa, Caterina Balivo, ricorda al pubblico di Viene Da Me che la sua ospite ha vissuto un momento buio. "Sono stata male" conferma la De Grenet con le lacrime agli occhi. "Ora sto bene". Ma quando la conduttrice le chiede: "Tutto finito?" Samantha risponde: "Ma non è mai tutto finito, perché ci sono tante cose da fare, mi sono operata". La De Grenet non sembra convinta di volerne parlare in pubblico. "Però Cate di queste ...

