Salvo Veneziano su Instagram: "L'amicizia vera è una cosa rara" (Di lunedì 20 gennaio 2020) A poche ore dal 'processo' a 'Live Non è la d'Urso', Salvo Veneziano è tornato sui social, raccontando la propria delusione per il mancato sostegno, in puntata, di quelli che credeva suoi amici:Salvo Veneziano su Instagram: "L'amicizia vera è una cosa rara" 20 gennaio 2020 14:23. blogo

trash_italiano : ?? Salvo Veneziano squalificato #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' -