Salvo Veneziano minacce e insulti dopo la squalifica, parla la moglie: “Sta molto male per quello che è successo“ (Di lunedì 20 gennaio 2020) Salvo Veneziano sta soffrendo molto dopo la squalifica al Grande Fratello Vip, ecco cosa ha detto la moglie Giusy a Domenica Live Si continua a parlare di Salvo Veneziano, ex gieffino dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Da pochi giorni Veneziano è stato squalificato dal reality a causa di alcune sue frasi ritenute sessiste e violente nei confronti delle donne. Ieri la moglie dell’ex gieffino è stata ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, dove è tornata a parlare del comportamento del marito al Grande Fratello Vip, in studio erano presenti anche due dei tre figli della coppia. dopo la squalifica del marito la sua famiglia viene continuamente minacciata e insultata sui social. La figlia Laura piange da giorni, a Domenica Live ha fatto sapere che viene bullizzata di continuo. La moglie di Salvo, Giusy Merendino, alla ... nonsolo.tv

MediasetPlay : Salvo Veneziano al centro delle polemiche per le sue affermazioni su Elisa De Panicis e sulle donne in generale. A… - trash_italiano : ?? Salvo Veneziano squalificato #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… -