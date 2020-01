Salvo Veneziano, il messaggio sull’amicizia: “Una cosa rara” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dopo le polemiche che l’hanno investito al Grande Fratello Vip e la sua squalifica dal programma, Salvo Veneziano ha voluto dire la sua in merito all’amicizia e in particolare a ciò che sarebbe stato detto dai suoi ex compagni al GF e in televisione. Salvo Veneziano: l’amicizia Con un post di sfogo via social Salvo Veneziano è tornato a parlare in merito alle accuse di sessismo per cui è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. L’ex gieffino ha dichiarato che, nonostante le sue scuse, tante gente ancora continuerebbe a puntare il dito contro di lui e, cosa ancor più dolorosa, alcuni di essi sarebbero proprio i suoi ex compagni di avventura nella casa del Grande Fratello Vip. “Mi sono preso la colpa di tutto pubblicamente pensando di ricevere un minimo di sostegno da parte dei miei compagni di gioco , invece ho visto e sentito il modo in cui mi hanno ... notizie

trash_italiano : ?? Salvo Veneziano squalificato #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' -