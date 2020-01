Salto con gli sci: Austria dominante nella gara a squadre mista, Italia nona a causa di una squalifica (Di lunedì 20 gennaio 2020) Quarta medaglia d’oro su cinque eventi disputati sul trampolino HS90 di Les Tuffes da parte dell’Austria nell’ambito dei Giochi Olimpici Invernali Giovanili di Losanna 2020, in Svizzera. Il movimento Austriaco, dopo i tre successi ottenuti a livello individuale tra Salto e combinata nordica, archivia una nuova vittoria nella gara a squadre mista per Nazioni grazie ai combinatisti Lisa Hirner e Stefan Rettenegger e ai saltatori Julia Muehlbacher e Marco Woergoetter. L’Austria ha dominato in lungo e in largo la competizione totalizzando 986.4 punti e guadagnando progressivamente terreno in quasi tutte le rotazioni fino ad accumulare un vantaggio complessivo di 48.4 punti sui primi inseguitori, i giapponesi. La formazione nipponica composta da Ayane Miyazaki, Yuto Nishikata (combinatisti), Machiko Kubota e Sota Kudo (saltatori) ha disputato una buona gara ... oasport

