SAG Awards 2020: dal trionfo di Joaquin Phoenix (che ricorda Heath Ledger) alla reunion di «Big Little Lies» (Di lunedì 20 gennaio 2020) SAG Awards 2020: la cerimoniaSAG Awards 2020: la cerimoniaSAG Awards 2020: la cerimoniaSAG Awards 2020: la cerimoniaSAG Awards 2020: la cerimoniaSAG Awards 2020: la cerimoniaSAG Awards 2020: la cerimoniaSAG Awards 2020: la cerimoniaSAG Awards 2020: la cerimoniaSAG Awards 2020: la cerimoniaSAG Awards 2020: la cerimoniaSAG Awards 2020: la cerimoniaUna cerimonia di conferme, ma anche di novità: per la prima volta nella storia degli Screen Actor Guild Awards, meglio conosciuti come SAG, a vincere il premio per il miglior cast di un film è stata una pellicola non in lingua inglese. A portarsi a casa la statuetta più ambita è stato, infatti, Parasite di Bong Joon-ho, che, a questo punto, potrebbe avere delle buone possibilità di vincere l’Oscar giocandosela con 1917 di Sam Mendes, dato per favorito dopo il suo trionfo alla cerimonia organizzata dalla Producers Guild of America appena ... vanityfair

HuffPost : Danai Gurira came to serve a look! ?? - AmorexleserieTV : #SAGAwards 2020: tutti i vincitori della TV - DrApocalypse : SAG Awards 2020, i vincitori: la rivincita di Jennifer Aniston che batte Olivia Colman -