SAG Awards 2020: Brad Pitt e Jennifer Aniston celebrano insieme la vittoria nel backstage (FOTO) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Brad Pitt e Jennifer Aniston nelle foto del backstage dei SAG Awards 2020 dove festeggiano insieme la doppia vittoria. Brad Pitt e Jennifer Aniston sono stati immortalati nel backstage dei SAG Awards 2020 mentre celebrano insieme la doppia vittoria. A sorpresa, Jennifer Anistonè stata premiata come migliror attrice protagonista in una serie drammatica per The Morning Show, mentre Brad Pitt si è portato a casa il premio per miglior attore non protagonista per C'era una volta a... Hollywood. A testimoniare la ritrovata armonia tra i due ex una foto scattata nel backstage che li vede intenti a celebrare insieme le loro vittorie. "Stavo ripensando a quando ero una ragazzina e registravo Laverne & Shirley e Happy Days" ha svelato ... movieplayer

