Rugby, Sei Nazioni 2020: il capitano dell’Italia sarà Luca Bigi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Franco Smith ha scelto: sarà Luca Bigi, tallonatore delle Zebre, il capitano della Nazionale italiana di Rugby nel prossimo Sei Nazioni, che scatterà sabato 1 febbraio. L’azzurro è stato scelto per questo ruolo nonostante le sue sole 24 presenze con la maglia della selezione maggiore. Il suo primo cap risale ad Italia-Scozia, giocata a Singapore nel 2017, nella finestra estiva di Test Match internazionali. Da quell’incontro ha continuato a vestire la maglia della Nazionale, disputando anche i Mondiali in Giappone, nel quale ha preso parte ai tre incontri giocati dall’Italia. Così Franco Smith al sito federale: “Abbiamo avuto l’opportunità di identificare un gruppo di atleti che avranno un ruolo di leadership all’interno della squadra, per contribuire a sviluppare una cultura interna al gruppo, affidando i gradi di capitano a Luca Bigi. Si tratta certamente di una ... oasport

