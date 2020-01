Romina finisce nella bufera per una foto con Pamela Prati: la strana iniziativa della figlia di Al Bano (Di lunedì 20 gennaio 2020) Pamela Prati contro Barbara D’Urso e viceversa Qualche giorno fa Pamela Prati è tornata a tuonare contro Barbara D’Urso per via della vicenda Mark Caltagirone. L’ex prima donna del Bagaglino ha accusato Lady Cologno di aver strumentalizzato la vicenda a suo piacere solo per fare audience. Ma la conduttrice napoletana non è stata da meno, infatti qualche giorno fa a Verissimo ha replicato alle accuse della soubrette sarda. Ora quest’ultima si è fatta immortalare insieme a Romina Carrisi, quartogenita di Al Bano e Romina Power. Un paio di scatti che le vedere entrambe sorridenti. Perché erano insieme? Romina Carrisi insieme alla Prati: cosa bolle in pentola? Sui rispettivi profili Instagram di Romina Carrisi e Pamela Prati sono apparse delle foto che li ritraggono insieme. Sono amiche? Resta il fatto che l’iniziativa della figlia di Al Bano e della Power non ... kontrokultura

KontroKulturaa : Romina finisce nella bufera per una foto con Pamela Prati: la strana iniziativa della figlia di Al Bano - -