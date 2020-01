Roma su Shaqiri: la risposta dell’attaccante del Liverpool (Di lunedì 20 gennaio 2020) Shaqiri ha rifiutato il trasferimento alla Roma: l’attaccante svizzero vuole restare al Liverpool fino al termine della stagione Xherdan Shaqiri non si trasferirà alla Roma nel corso del mercato invernale. L’esterno svizzero ha comunicato al Liverpool di voler vestire la maglia dei Reds almeno fino al termine della stagione. Lo riportano i quotidiani inglesi. La società giallorossa dovrà cambiare obiettivo per l’attacco al fine di colmare il vuoto lasciato da Nicolò Zaniolo, infortunatosi nel match dell’Olimpico contro la Juventus. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

