Roma, strada pericolante: evacuati gli inquilini di uno stabile (Di lunedì 20 gennaio 2020) Evacuato un edificio a Roma, zona Colosseo. Lo stabile in via Marco Aurelio è stato messo subito in sicurezza. Alla base del pericolo probabilmente un cedimento dell’asfalto Per un cedimento della strada che si è verificato in via Marco Aurelio, vicino al Colosseo, un edificio di quattro piani con venti appartamenti è stato evacuato. Sul … L'articolo Roma, strada pericolante: evacuati gli inquilini di uno stabile proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

virginiaraggi : .@matteosalvinimi hai stancato con le buffonate. Lavora! O almeno provaci... Mentre tu giochi, a Roma lavoriamo. Ho… - marinellafly12 : RT @virginiaraggi: .@matteosalvinimi hai stancato con le buffonate. Lavora! O almeno provaci... Mentre tu giochi, a Roma lavoriamo. Ho mess… - ale5stelle1 : RT @virginiaraggi: .@matteosalvinimi hai stancato con le buffonate. Lavora! O almeno provaci... Mentre tu giochi, a Roma lavoriamo. Ho mess… -