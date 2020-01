Roma, sfrattata con quattro figli: uno è autistico. “Ho il buono casa, ma Comune non paga l’affitto” (Di lunedì 20 gennaio 2020) È finita in mezzo a una strada con quattro figli, di cui uno autistico. Questo nonostante Marina abbia diritto al buono casa, uno strumento riservato a persone con difficoltà economiche e che prevede che sia l'amministrazione a pagare l'affitto. "Il Comune di Roma non ha mai versato un soldo, sono stata completamente ignorata". fanpage

