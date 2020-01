Roma seconda nel mondo per ore perse nel traffico. Milano 7° (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma e Milano sono nella top 10 delle città del mondo con più ore perse per ogni cittadino nel traffico. La capitale è addirittura al secondo posto con 254 ore, preceduta solamente da Bogotà con 272. Il capoluogo lombardo è invece settimo con 226 ore.Terzo posto per Dublino (246), davanti a Parigi e la russa Rostov-on don (237) e Londra, con 227. Questo quanto emerge dal Global card scorecard di Inrix, analisi dei trend della mobilità e della congestione urbana in 200 città di 38 Paesi. huffingtonpost

