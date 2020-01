Roma, non vogliono pagargli 20 euro di corsa: tassista preso a pugni da tre clienti (Di lunedì 20 gennaio 2020) La figlia di un tassista della Capitale ha raccontato che il padre è stato aggredito da tre clienti che non volevano pagargli la corsa. L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via Libetta: il tassista, un 62enne, è stato preso a pugni in faccia ed è poi finito in ospedale. “Non abbiamo ancora denunciato perché mio padre è ancora in ospedale – ha detto la ragazza andremo in commissariato a sporgere una denuncia contro ignoti”. Si sono rifiutati di pagargli la corsa, poco meno di 20 euro. Poi hanno acconsentito, ma mentre il tassista stava dando loro il resto lo hanno aggredito, prendendolo a pugni in faccia. Questo il racconto dell’aggressione andata in scena nella notte tra venerdì e sabato, attorno alle 3, a Roma, in via Libetta. A riportare i dettagli di quanto accaduto è stata la figlia del tassista aggredito, Giorgia Chiacchierini, che ha scritto una lettera ... limemagazine.eu

paolobelliswing : Egr. sig. @SkySport Non capisco... perché la settimana scorsa l’inno della Roma (bellissimo) è stato fatto sentire… - Capezzone : Oggi su @LaVeritaWeb Il piano farlocco del Commissario Ue #Schinas sull’#immigrazione (non c'è una cifra sui soldi,… - marattin : Con @lucianonobili, dopo l’abbraccio di tanti, torniamo a Roma con la consapevolezza che stiamo costruendo una comu… -