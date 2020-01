Roma, neonata rischia di soffocare: carabiniere fuori servizio le salva la vita (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma – Le grida disperate di due coniugi di 40 anni hanno attirato l’attenzione di un carabiniere della compagnia Trionfale, che stava camminando sulla stessa via. L’uomo che si trovava fuori servizio è intervenutoin soccorso dei due che urlavano: “La nostra bambina di un mese non respira, è bianca in viso. Sta morendo”. L’uomo, che si trovava fuori servizio è intervenuto in soccorso dei due che urlavano: “La nostra bambina di un mese non respira, è bianca in viso. Sta morendo”. La vicenda è accaduta ieri alle 13 in via Simone de Saint Bon, nel centro di Roma. La bimba, una neonata di neanche un mese, era cianotica e non respirava più a causa di un rigurgito. Coraggiosamente il militare ha preso la bimba sollevandola da passeggino e, con il permesso del padre, le ha fatto la manovra di Heimlich, riuscendo a liberare le vie aeree della ... kontrokultura

