Roma, neonata muore per lesioni: fermata la madre con l’accusa di omicidio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una neonata è morta in ospedale a Roma, dov’era arrivata in codice rosso con gravi ferite sul corpo: fermata la madre, indagata per omicidio volontario. La donna, una trentenne italiana di origini svedesi, aveva partorito in casa sabato scorso, in un appartamento di Acilia, a sud di Roma. I medici avevano riscontrato ferite compatibili con un profondo trauma cranico: lei aveva raccontato che la piccola era caduta, ma le lesioni sembrano compatibili con delle percosse. Ora si trova ai domiciliari: sulla vicenda indaga la Procura di Roma, che contestava alla donna il reato di tentato omicidio che però, a questo punto, diventerà omicidio volontario. Le indagini dovranno capire la dinamica dei fatti e i motivi delle ferite. L'articolo Roma, neonata muore per lesioni: fermata la madre con l’accusa di omicidio proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

