Roma, muore neonata. Fermata la madre

E' morta la neonata arrivata in codice rosso in ospedale ad Acilia, periferia sud di Roma. Presentava gravi lesioni sul corpo. Fermata la madre, una trentenne. La donna avrebbe partorito in casa poco prima che la piccola arrivasse in ospedale. Aveva raccontato che la neonata era caduta. La procura indaga per omicidio.(Di lunedì 20 gennaio 2020)

