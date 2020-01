Roma, galleria Giovanni XXIII chiusa dal 20 gennaio: rischio traffico e percorsi alternativi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Chiude dalle 22 di stasera la galleria Giovanni XXIII per lavori di manutenzione che dureranno circa quaranta giorni. Si preannunciano disagi per residenti e pendolari del quadrante Nord. La circolazione sarà deviata a senso unico alternato nel tunnel sud: ecco i percorsi alternativi per evitare il traffico. fanpage

