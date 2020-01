Roma Fringe Festival 2020, la finale al Teatro Vascello il 24 gennaio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il 24 gennaio 2020, al Teatro Vascello, la finale e le premiazioni del Roma Fringe Festival 2020. In scena: Antigone, del Collettivo Imperfetto di Roma, La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza, di Les Moustaches di Bergamo, S’Accabadora, di AnfiTeatro Sud di Cagliari In giuria: Manuela Kustermann, Raffaella Azim, Ferruccio Marotti, Italo Moscati, Valentino Orfeo, Pierpaolo Sepe, Ulderico Pesce, Pasquale Pesce 24 gennaio 2020, ore 19.00 – Teatro Vascello, Via Giacinto Carini, 78. Biglietto per i 3 spettacoli 10 euro Dopo la fitta programmazione che dal 6 al 17 gennaio ha visto 24 debutti alternarsi sui palchi del Roma Fringe Festival 2020 alla Pelanda, il Festival italiano del Teatro indipendente, il primo Fringe della penisola, si concluderà il 24 gennaio presso il Teatro Vascello con una serata staffetta che vedrà in scena i 3 spettacoli finalisti, per decretare ... romadailynews

