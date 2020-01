Roma, cede una strada evacuato un palazzo vicino al Colosseo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un cedimento strutturale della strada mette in pericolo un intero palazzo di quattro piani. È accaduto da pochi minuti a Roma in via Marco Aurelio, vicino al Colosseo oggi, 20 gennaio. Il palazzo che affaccia sulla strada, un edificio di quattro piani con venti appartamenti, è stato evacuato. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Il cedimento della strada che si è verificato in via Marco Aurelio, vicino al Colosseo, Roma, 20 gennaio 2020. ANSA/VIGILI FUOCO Stando a quanto riferito dai pompieri, in via precauzionale sono state evacuate alcune famiglie per un totale di 22 persone. Un tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico. Anche due attività commerciali sono state momentaneamente interdette dall’utilizzo. Leggi anche: Esplosione in un villino vicino Roma: tre feriti, c’è anche un vigile del fuoco Aiutiamo il Baraka Bistrot a ... open.online

