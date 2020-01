Roma, blitz antidroga: arresti anche in provincia di Napoli (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoRoma – I carabinieri del Comando provinciale di Roma stanno dando esecuzione ad un’ordinanza che dispone la misura cautelare in carcere nei confronti di 21 persone. Queste sono ritenute responsabili di associazione finalizzata a traffico illecito di droga, spaccio e detenzione ai fini di spaccio di droga in concorso, oltre che di tentato omicidio. Gli arresti sono in esecuzione non solo a Roma però. anche nelle province di Napoli, Reggio Calabria, Frosinone e Viterbo sono scattate le manette. Per altri 13 indagati invece, le cui condotte sono risultate collegate al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ci sono state delle perquisizioni. Le indagini hanno permesso di scoprire le attività illecite di un gruppo di criminali del quartiere di San Basilio che si occupava di traffico di hashish, marijuana e cocaina. Tra gli arrestati del blitz ... anteprima24

marino29b : RT @LaCnews24: Legati alle 'ndrine di Plati', blitz antidroga a Roma: 21 arresti #calabrianotizie #newscalabria - raffo1900 : RT @LaCnews24: Legati alle 'ndrine di Plati', blitz antidroga a Roma: 21 arresti #calabrianotizie #newscalabria - RedazioneAdp : Libia, accordo su tregua. Roma, blitz antidroga. Basilicata, ucciso ultrà -