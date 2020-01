Rodrigo Alves in lacrime a Live: "Mai voluto essere Ken, sono nata donna: tanti interventi per trovare me stessa" (Di lunedì 20 gennaio 2020) L'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso ha visto tra i propri protagonisti Roddy Alves, nata Rodrigo Alves (nome che ufficialmente ha deciso di mantenere fino a nuovo ordine), che il pubblico italiano ha imparato a conoscere negli anni per i suoi molteplici e controversi interventi chirurgici. Dalla rimozione delle costole alle delicatissime operazioni agli occhi, la star brasiliana prima nota come "Ken umano" è ora al centro della cronaca per aver annunciato l'inizio della transizione di genere.Roddy ha recentemente fatto coming out come transessuale, rivelando di essere nata in un corpo che ha sempre rifiutato, perciò modificato di continuo sotto ai ferri, alla ricerca di una propria identità nel mondo. Bisturi e filler, tuttavia, non hanno potuto nulla di fronte a una mancata accettazione di sé nel profondo, giunta all'età di 36 anni. Entrata raggiante nello studio di Barbara ... blogo

