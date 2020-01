Rockstar Games sfrutta l'esenzione dalle tasse pensata per i team indie? Lo studio risponde alle critiche (Di lunedì 20 gennaio 2020) Recentemente vi avevamo riportato la notizia secondo cui Rockstar Games avrebbe ricevuto £ 37,6 milioni di sgravi fiscali che sarebbero collegati allo sviluppo di GTA 6, in sviluppo già da tempo, e non sarebbero stati usati invece per incentivare i piccoli team di sviluppo.Ebbene, Rockstar ha deciso di rispondere a queste critiche dichiarando che la somma è stata effettivamente impiegata nello sviluppo di studi più piccoli. "Il programma del Regno Unito per sostenere la crescita di una vasta gamma di industrie creative attraverso sgravi fiscali è un successo dimostrato. Il programma ha portato direttamente a Rockstar Games ad aumentare significativamente i suoi investimenti nel Regno Unito, creando oltre 1.000 posti di lavoro altamente qualificati ea lungo termine in tutta Londra, Lincoln, Yorkshire e Scozia. Questo investimento e il successo dei videogiochi britannici supportati dal ... eurogamer

