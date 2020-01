Roccapiemonte, riqualificazione degli edifici pubblici: finanziamento da 70mila euro (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoRoccapiemonte (Sa) – Il Sindaco Carmine Pagano, gli Assessori Annabella Ferrentino e Roberto Fabbricatore, e il responsabile dell’ufficio tecnico comunale Mario Ferrante, informa che è stato assegnato al Comune di Roccapiemonte un finanziamento di 70 mila euro. La comunicazione è giunta direttamente dal Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriale del Ministero dell’Interno. La somma ottenuta sarà utilizzata per l’efficientamento energetico, compresi interventi di illuminazione pubblica volti al risparmio di energia elettrica, l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo sviluppo territoriale sostenibile, gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale per l’abbattimento delle barriere architettoniche. “Si tratta di un ulteriore tassello per ... anteprima24

Roccapiemonte riqualificazione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Roccapiemonte riqualificazione