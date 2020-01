Rita Rusic delusa dall’ospitata di Vittorio Cecchi Gori gli lancia un sacco di frecciatine (Di lunedì 20 gennaio 2020) Rita Rusic venerdì scorso ha incontrato al Grande Fratello Vip il suo ex marito Vittorio Cecchi Gori (che le ha confessato un segreto credendo di non essere ripreso), ma l’ospitata non sembrerebbe essere stata troppo gradita dalla gieffina. “La mia sorpresa con Vittorio Cecchi Gori? Una fregatura! L’avevo visto il giorno prima di entrare qua dentro. E’ venuto e non ha saputo dirmi niente di mio figlio, niente di mia figlia, niente del mio cane, niente di niente! Uno viene qui a trovarmi che sa che non ho comunicazione con niente dimmi che va tutto bene, non ha saputo dirmi niente. ‘Hai parlato con Vittoria?’, ‘No’. ‘Hai parlato con Michael?’, ‘No’. Insomma, che sei venuto a fare, non mi hai dato una notizia!” Non contenta, Rita Rusic ha successivamente svelato che Vittorio Cecchi Gori non è un ... bitchyf

