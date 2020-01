Rita Rusic delusa dall’incontro con Vittorio Cecchi Gori si lamenta e non sa ancora che stasera vedrà Valeria Marini (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’incontro avvenuto venerdì nella casa del Grande Fratello VIP 4 non ha entusiasmato molto il pubblico a casa ma sembra anche che non abbia destato particolari emozioni a uno dei protagonisti di questa sorpresa. Parliamo di Rita Rusic. Nel day time di oggi del GF VIP abbiamo sentito la Rusic dire che prova grande “tenerezza” verso il suo ex marito, Vittorio Cecchi Gori, ma poi nella casa ha aggiunto anche altro, parlando con i suoi coinquilini. La Rusic si aspettava di meglio a quanto pare e senza peli sulla lingua ha parlato con i suoi nuovi amici di quello che è successo e di quello che si sarebbe aspettato. Tutto questo a poche ore da una nuova sorpresa per la Rusic che forse, gradirà ancora di meno questo secondo incontro. Nella puntata di oggi del Grande Fratello VIP 4 infatti, Rita avrà modo di confrontarsi con Valeria Marini, dopo una guerra fredda durata ... ultimenotizieflash

