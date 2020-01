Rischia di soffocare per aver ingoiato un corpo estraneo: l’uomo è stato salvato da una manovra ostruttiva (Di lunedì 20 gennaio 2020) Salvata una vita al Punto di Primo Intervento di Palmi (Reggio Calabria): il paziente, un uomo 60enne disabile, affetto da una grave patologia neuromuscolare (classificata tra le malattie rare), è stato trasportato d’urgenza dai familiari presso il PPI per perdita di coscienza da arresto respiratorio e asfissia per ingestione di corpo estraneo. I sanitari presenti al momento del ricovero, dr.ssa Pezzimenti e l’IP Loiaconi, in quota al SUEM 118, di esperienza pluridecennale nelle situazioni di emergenza, coadiuvati dall’intervento attivo del medico di Continuità assistenziale dr. A. Mandalari, riconosciuta la gravità della situazione, hanno subito messo in atto tutte le manovre di soccorso utili a ripristinare le funzioni vitali, praticando dapprima la manovra salvavita di Heimlich (compressioni addominali sotto diaframmatiche) e, successivamente, attuando una ventilazione ... meteoweb.eu

LaCnews24 : Neonata rischia di soffocare, salvata da un carabiniere fuori servizio #calabrianotizie #newscalabria - Fix_55 : RT @MarcoLXIX: Nel reale si rischia di soffocare... nell’irreale di perdersi... M. A. Rigoni #buongiorno - Marcell92741535 : RT @Carmen90616633: Roma, neonata rischia di soffocare: salvata da carabiniere fuori servizio. 'Ho pianto di gioia'Il militare ha preso la… -