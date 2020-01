Rey Manaj al Barcellona B, per l’ex Inter clausola rescissoria da 50 milioni (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una "vecchia" conoscenza del calcio italiano si trasferisce ufficialmente al Barcellona. Rey Manaj, ex gioiellino albanese dell'Inter è ufficialmente un nuovo giocatore della squadra B dei catalani. Il club blaugrana ha ufficializzato il suo acquisto dall'Albacete, in un'operazione da 700mila euro più 2 milioni di bonus con tanto di clausola da 50 milioni di euro. Una svolta a sorpresa per la carriera di un ragazzo che in Italia ha vestito le casacche di Piacenza, Cremonese, Samp (nelle Giovanili) e di Pescara e Pisa. fanpage

