Repubblica: Giuntoli vuole riproporre lo scambio Llorente-Politano sul finire del mercato (Di lunedì 20 gennaio 2020) Non è ancora tramontata l’ipotesi di uno scambio tra Llorente e Politano. Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, Gattuso continua a pensarci. Con lo stop della trattativa tra Roma e Inter, si rafforzano le speranze per il Napoli. “Matteo Politano che da sempre ha il suo gradimento tattico: sarebbe l’esterno mancino da piazzare a destra per lasciare spazio alle incursioni di Di Lorenzo. Lo stop della trattativa tra Inter e Roma ha riaperto le speranze del Napoli. Il ds Giuntoli potrebbe proporre nuovamente l’idea dello scambio con Llorente negli ultimi giorni di mercato regalando così a Gattuso un rinforzo importante per dare linfa alla manovra offensiva”. L'articolo Repubblica: Giuntoli vuole riproporre lo scambio Llorente-Politano sul finire del mercato ilNapolista. ilnapolista

SiamoPartenopei : Repubblica - Gattuso spera ancora in Politano, Giuntoli può riprovarci con lo scambio con Llorente - napolista : Repubblica: #Giuntoli vuole riproporre lo scambio #Llorente-#Politano sul finire del mercato L’attaccante interist… - napolista : Repubblica: #Ghoulam vuole la #Francia, il #Napoli è aperto a valutare offerte Giuntoli ha già individuato il suo… -