Repubblica Ceca, incendio alla casa di accoglienza: otto morti e due feriti gravissimi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tragedia in una casa di accoglienza per disabili a Vejprty nella Repubblica Ceca: 8 pazienti sono morti e una trentina sono rimasti feriti nell'incendio scoppiato nella sala comune della struttura. Un poliziotto eroe, senza estintore né maschera antigas, è riuscito ad estrarre 10 persone. “Tutta la città è sotto choc – ha dichiarato la sindaca di Vejprty – perché i pazienti erano parte della nostra famiglia”. fanpage

