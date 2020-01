Regionali Emilia Romagna, Zingaretti: «Se perdiamo non cadrà il governo» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Regionali Emilia Romagna, a pochi giorni dal voto il segretario del Pd Nicola Zingaretti mette le mani avanti nel caso di una sconfitta elettorale di Stefano Bonaccini. «Se perdiamo non cadrà il governo», ha detto questa mattina ai microfoni di Rtl 102.5. Il segretario Dem, conscio delle difficoltà dell’alleanza giallorossa, è però fiducioso sull’esito della competizione elettorale in quella che fu la “regione rossa” per eccellenza, nonostante l’incertezza dei sondaggi. E ai microfoni dell’emittente radiofonica elogia il contributo delle Sardine, ma dice: «Non avvantaggiano il Pd». Regionali Emilia Romagna, per Zingaretti il governo non cadrà in caso di sconfitta Zingaretti, come Conte e Di Maio, cerca in ogni modo di slegare la sfida elettorale delle Regionali dalle sorti dell’alleanza che sostiene il governo Conte bis. Ma è evidente che in ... urbanpost

