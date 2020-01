Reddito di cittadinanza, in media un sussidio da 493 euro. Beneficio a oltre un milione di famiglie (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’ultimo aggiornamento sul Reddito di cittadinanza precisa come oltre un milione di domande. sussidio medio di 493 euro. ROMA – Un milione di domande accolte. E’ questo l’ultimo aggiornamento sul Reddito di cittadinanza diffuso dall’Inps. Tra gli iniziali beneficiari ci sono anche oltre 56mila nuclei che hanno perso il sussidio per motivi vari. L’importo medio di queste famiglie si aggira intorno ai 493 euro. Ma i numeri sembrano essere destinati ad aumentare nelle prossime settimane visto che le domande continuano ad essere in corso. I numeri del Reddito di cittadinanza Entrando nel dettaglio dei numeri l’Inps evidenzia come due domande su tre sono state accolte mentre alcune sono ancora in lavorazione. La maggior parte delle richieste è arrivata tramite il Caf mentre solo il 20% attraverso le Poste. Dal punto di vista territoriale ... newsmondo

