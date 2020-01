Raggi: traffico? Lavoriamo su metro, autobus, sharing e preferenziali (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma – “Oggi una societa’ privata che analizza dati sulla mobilita’ ha pubblicato una ricerca in base alla quale un cittadino di Roma passa 254 ore nel traffico. Roma e’ al secondo posto tra le dieci citta’ piu’ trafficate al mondo, Milano al settimo. Segno che in Italia, per tanti anni, abbiamo fatto poco. Mi sono chiesta: ‘Cosa abbiamo fatto in questi anni e come possiamo invertire la rotta?’.” “Non e’ semplice, ma qualcosa inizia a vedersi. In questi tre anni e mezzo abbiamo messo su strada 400 nuovi bus e nei prossimi mesi ne arriveranno oltre 328, molti a servizio delle nostre periferie. Dagli ultimi dati di Moovit, dal 2016 a oggi il tempo medio di attesa alle fermate dei mezzi pubblici nella nostra citta’ e’ sceso da 20 a 16 minuti: il 20 per cento in meno. Non basta ancora ma e’ un chiaro ... romadailynews

