Ragazza di 17 anni partorisce nel bagno della scuola a Campobasso: nessuno si era accorto della gravidanza (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ragazza di 17 anni partorisce nel bagno della scuola a Campobasso partorisce nel bagno della scuola senza che la sua famiglia, i professori e il fidanzato fossero a conoscenza della gravidanza. È successo a una studentessa di 17 anni, alunna dell'Istituto superiore di Corso Bucci, a Campobasso. La Ragazza ha dato alla luce un neonato prematuro, di soli sei mesi. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Cardarelli e il piccolo è ricoverato nel reparto di Neonatologia, dove le sue condizioni sono costantemente monitorate dai medici, ma non sono preoccupanti. Anche la mamma sta bene. Tutto è avvenuto intorno alle 10.30 del 18 gennaio, quando la 17enne ha accusato un malore mentre era in classe. Dopo aver chiesto all'insegnante il permesso, è andata in bagno dove ha partorito inaspettatamente nel giro di pochi minuti, secondo quanto riporta Primo piano Molise.

