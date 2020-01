Pure la Bellucci rimbalza Amadeus: "Non sarò al festival di Sanremo" - (Di lunedì 20 gennaio 2020) Novella Toloni La presenza dell'attrice italiana, in qualità di super ospite, era data per certa per la serata di mercoledì 5 febbraio. Ma la Bellucci ha rifiutato l'invito per "per cause maggiori" Monica Bellucci non salirà sul palco dell'Ariston. Nonostante la sua presenza fosse già stata confermata da Amadeus nella conferenza stampa ufficiale di pochi giorni fa, l'attrice ha annunciato che non sarà al festival di Sanremo come ospite. Attraverso il suo ufficio stampa l'attrice ha fatto sapere di aver dovuto rinunciare alla partecipazione per "cause di forza maggiore". Solo poche ore fa era arrivato l'annuncio a sorpresa del rifiuto del rapper Salmo a partecipare alla prima serata della kermesse canora il qualità di super ospite. Il cantante sardo aveva ringraziato il direttore artistico dell'invito, ma si era detto "a disagio" per una sua possibile partecipazione, ... ilgiornale

