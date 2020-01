Puglia | Meloni tira dritto su Fitto Rottura? Il cerino in mano a Salvini

Giorgia Meloni - la Lega blocca il nome di Raffaele Fitto in Puglia : stallo con FdI : Una gatta da pelare per il centrodestra e Giorgia Meloni in Puglia . Il tema è quello, spinoso, del nome da spendere per la candidatura alle regionali. Fratelli d'Italia infatti ha proposto Raffaele Fitto . Peccato però che manchi il consenso delle Lega : "Manca il nostro ok". Questo, come riporta affa

La Meloni spinge Fitto. Ma Salvini vuole papparsi pure la Puglia. Calvario nel Centrodestra sui candidati. E anche in Calabria è resa dei conti : E’ Natale e non Pasqua ma la scelta dei candidati governatori del Centrodestra nelle regioni prossimamente al voto appare ogni giorno di più come una via crucis. E ogni giorno ha la sua croce: quando si tratta di Mario Occhiuto in Calabria, un’altra volta di Raffaele Fitto in Puglia, un altro giorno non si trova un candidato condiviso per la Toscana. Per non parlare della Campania, dove la pasionaria Mara Carfagna, che a stretto giro ...