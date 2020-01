Pubblicità Immobiliare.it: chi è il ragazzo nudo [FOTO] (Di lunedì 20 gennaio 2020) A chi non è capitato di vedere la Pubblicità di Immobiliare.it e di chiedersi: “chi è quel ragazzo che offre il ‘succhino'”? Ecco, oggi rispondiamo a questa domanda… Un modello… Lui è Brando Bertrand, un modello 22enne il cui profilo Instagram è seguitissimo: ha più di 15mila followers. La Pubblicità piace tanto perché diverte e fa sognare le donne con il super fisico scolpito di Brando. Che dire: grazie, Immobiliare.it L'articolo Pubblicità Immobiliare.it: chi è il ragazzo nudo FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

genesdegenes : RT @ComunediGenova: Inaugurato il nuovo ufficio unico dell' #AgenziadelleEntrate per tutti i servizi fiscali, catastali e di pubblicità im… - ComunediGenova : Inaugurato il nuovo ufficio unico dell' #AgenziadelleEntrate per tutti i servizi fiscali, catastali e di pubblicit… - deanhogws : @isabelhogws Mi hai fatto pensare alla pubblicità con l'agente immobiliare e il tizio mezzo nudo che 'Succhinoo?' -