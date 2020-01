Psg, Leonardo svela: «Cavani ha chiesto di andare via» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il dirigente del Paris Saint Germain, Leonardo, ha parlato della possibile cessione di Edinson Cavani Per la prima volta da quando se n’è iniziato a parlare, il direttore sportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, ha aperto alla possibile cessione di Edinson Cavani. Il dirigente del PSG ha parlato così a margine della vittoria con il Lorient in Coupe de France. «Ci ha chiesto di essere ceduto. Abbiamo sempre detto le stesse cose su Cavani. Abbiamo sperato rimanesse, ma ora ci ha chiesto di partire. Stiamo studiando la situazione. Abbiamo avuto un’offerta dall’Atlético Madrid, ma non è congrua al valore del giocatore» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

