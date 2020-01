PS5: Ecco i giochi che verranno annunciati a Febbraio 2020 ? (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il 13 Febbraio o almeno cosi si vocifera, verrà ufficialmente mostrata al pubblico la PS5 con tanto di Dual Shock 5, evento che farà luce e chiarezza anche su data di uscita, prezzo e possibili esclusive. Quest’oggi sono trapelati sulla rete i giochi che verranno annunciati e mostrati durante l’evento, prima di lasciarvi alla lista vi invitiamo a considerarli come dei rumors in attesa di conferme o smentite. PS5: I possibili giochi in arrivo? Demon’s Souls Remastered: Versione rimasterizzata del titolo originale ma con tutte le migliorie per la nuova generazione di console. Assassin’s Creed Kingdom: Nuovo capitolo della serie che ci vedrà esplorare dei vasti scenari durante l’era vichinga. Gran Turismo 7: Il nuovo capitolo della serie si mostrerà al pubblico con un video. Il gioco disporrà del ... gamerbrain

