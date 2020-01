Proteste in Francia, la polizia picchia i manifestanti: sui social i video choc da Parigi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Strattoni, spinte, ma anche manganellate. E poi, ancora, un agente che picchia un manifestante con il volto insanguinato mentre è a terra, incapace di difendersi. O, ancora, un poliziotto che colpisce una vecchia signora, anche lei in piazza con il gilet giallo. Sono le immagini choc che vengono dall’ultima giornata di scioperi in Francia, sabato 18 gennaio. I video, postati sui social, in poche ore hanno raccolto milioni di visualizzazioni, facendo il giro del mondo e indignando il web. I comportamenti violenti hanno spinto il premier Eduard Philippe a reagire, promettendo sanzioni gli uomini in divisa che commettono abusi sui manifestanti. In Francia, intanto, si è arrivati all'”atto 62″ della protesta dei gilet gialli, alla quale si è aggiunta da qualche settimana quella contro la riforma delle pensioni. L'articolo Proteste in Francia, la polizia picchia i ... ilfattoquotidiano

