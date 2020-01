Prodigal Son: su Premium Crime arriva il criminologo figlio di un serial killer (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tom Payne La psicologia dei serial killer è il tema centrale di un nuovo drama procedurale, che debutta oggi in Italia. Parte infatti questa sera – dalle 21.15 su Premium Crime – Prodigal Son, la serie tv creata da Chris Fedak e Sam Sklaver che ha esordito su Fox negli Usa lo scorso 23 settembre. La trama di Prodigal Son ruota attorno alla figura di Malcolm Bright, un celebre criminologo dotato di un talento molto particolare: è capace di captare ciò che pensano i serial killer e capire come funzionano le loro menti. La sua abilità è frutto dell’esperienza personale di Malcolm: egli è il figlio di uno dei serial killer più spietati di sempre, il dottor Martin Whitly, noto anche come ‘il chirurgo’. E’ proprio sull’anomalo rapporto tra i due che si focalizzerà la storia, anche attraverso flashback che permetteranno di ripercorrere il passato ... davidemaggio

