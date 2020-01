Previsioni meteo Milano 20-26 gennaio: cielo sereno o poco nuvoloso, niente pioggia fino a venerdì (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le Previsioni meteo a Milano per la settimana dal 20 al 26 gennaio: cielo sereno o poco nuvoloso per buona parte delle giornate. Solo nella seconda metà della settimana, a partire da venerdì 24 gennaio, potrebbe tornare la pioggia: le precipitazioni attese saranno comunque deboli. Temperature massime attorno ai 7-8 gradi, con un calo previsto nel weekend. fanpage

