Previsioni Meteo, la tendenza a lungo termine: possibile irruzione fredda nei Giorni della Merla (Di lunedì 20 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Un’ultima indagine barica sul medio-lungo periodo, evidenzia una sostanziale assenza, per diversi Giorni ancora, di incidenze depressionarie significative sul bacino centrale del Mediterraneo. Per significative intendiamo, naturalmente, azioni depressionarie perturbate di tipo schiettamente invernale, ossia caratterizzate da attività ciclonica alimentata da aria fredda e condizioni di maltempo per almeno 3/4 Giorni. Traspaiono, invece, delle medie anse cicloniche di matrice nordatlantica che, dopo un periodo di maggiore bel tempo verso metà della settimana corrente, potrebbero raggiungere l’Italia e portare nubi e qualche pioggia in approssimazione al prossimo fine settimana. Queste ondulazioni instabili atlantiche, dovrebbero concretizzarsi con maggiore efficacia soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, specie tirreniche, su quelle ... meteoweb.eu

