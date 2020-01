Presa Diretta: servizi e anticipazioni di stasera 20 gennaio 2020 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Presa Diretta: servizi e anticipazioni di stasera 20 gennaio 2020 Oggi 20 gennaio 2020 alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda Presa Diretta. Il programma d’approfondimento giornalistico, condotto da Riccardo Iacona, approda ad un nuovo appuntamento con tanti scottanti temi d’attualità che verranno affrontati attraverso inchieste, servizi speciali e interviste. Obiettivo principale della trasmissione è quello di analizzare gli argomenti che infiammano il dibattito pubblico e mostrare modelli positivi reali. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Presa Diretta! Presa Diretta: servizi e anticipazioni di stasera 20 gennaio 2020 stasera la trasmissione ci porterà alla scoperta del mondo dell’e-commerce e di come le nuove tecnologie hanno completamente cambiato le nostre abitudini e il modo di consumare. Attualmente infatti tramite i dispositivi ... termometropolitico

RaiTre : «Ha un consenso popolare immenso, anche tra i più giovani, è considerato il più amato tra i leader mondiali; il Pap… - Raicomspa : ATTACCO AL PAPA è la potente, eccezionale prima puntata della nuova stagione di @Presa_Diretta Le musiche sono di D… - RadiocorriereTv : Chi attacca il Papa? @IaconaRiccardo presenta al #RadiocorriereTv la prima puntata della nuova stagione di… -