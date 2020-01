Pratica sesso orale al marito e lo morde per sbaglio: dopo qualche giorno il pene va in putrefazione [FOTO] (Di lunedì 20 gennaio 2020) E’ stato lieve e accidentale, tanto da non essere nemmeno notato sul momento, ma il morso dato al pene del marito mentre gli Praticava del sesso orale ha avuto conseguenze molto gravi. L’uomo, di 43 anni, si è ritrovato dopo qualche giorno con l’organo in putrefazione. Si tratta di un caso molto raro ma possibile, di cui ha parlato poche settimane fa la rivista scientifica Visual Journal of Emergency Medicine, che ha pubblicato anche una foto dell’organo sessuale danneggiato. Secondo quanto si legge sulla rivista, sono passati ben cinque giorni da quell’episodio, prima che l’uomo si presentasse al pronto soccorso accusando fortissimi dolori al glande e mostrando una ferita di circa tre centimetri, di colore nero. I medici gli hanno subito diagnosticato una necrosi. Non era ancora sopraggiunta febbre o altri sintomi che avrebbero chiaramente ... meteoweb.eu

LupaDiPeriferia : @gnoker907 Amo il sesso, come ogni essere umano che lo conosce/pratica, ne parlo liberamente come parlo di qualsias… - berlin_kinky : @SilverSwan3pl @ilPier_ Dicesi Cuckold cului che ama alla follia vedere il proprio partner far sesso con… - MilaSpicola : RT @_SpaceJay___: Niente, il problema sono io. Tutta questa pratica mi fa vedere queste povere persone come involucri da svuotare che non a… -