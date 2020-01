Pozzuoli, nasce la Cittadella dell’inclusione: il cardinale Bassetti all’inaugurazione (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un luogo di accoglienza per quelle persone che, a causa di varie difficoltà, rischiano di essere messe ai margini della comunità sociale. nasce a Quarto, nel Napoletano, la Cittadella dell’Inclusione, progetto della Fondazione Regina Pacis, presieduta da don Gennaro Pagano, realizzato grazie alla volontà del vescovo di Pozzuoli, Gennaro Pascarella. La cerimonia d’inaugurazione, giovedì 23 gennaio prossimo, sarà presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, e vedrà numerose cariche istituzionali nazionali e del territorio. Taglio del nastro e benedizione per la struttura polifunzionale che ospita il centro diurno e la casa famiglia per il “dopo di noi” (Casa Raoul) rivolta a ragazzi disabili, e per il polo di eccellenza ‘Dal Sud’ per la produzione e l’avviamento professionale nel campo della ... ildenaro

