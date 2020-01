Potenza, tifoso muore investito: ecco cosa sappiamo finora (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un uomo di 39 anni morto investito, un ferito in gravissime condizioni e 25 arresti: è il bilancio di uno scontro tra tifoserie rivali avvenuto domenica 19 gennaio nei pressi della piccolissima stazione ferroviaria di Vaglio di Basilicata. Lì, a pochi chilometri da Potenza, si sono incrociati - da accertare se casualmente o in modo cercato - i supporter della Vultur Rionero e del Melfi (due squadre del campionato lucano di calcio dilettantistico di Eccellenza, storicamente in competizione). Un tifoso della Vultur, Fabio Tucciariello, operaio, è morto dopo essere stato investito; un altro è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Potenza. Tre sostenitori del Melfi, che erano a bordo della Fiat Punto che ha investito i rioneresi, sono stati rintracciati dalla Polizia e portati nella Questura di Potenza dove sono stati ascoltati per ore. In tutto sono state arrestate 25 ... tg24.sky

