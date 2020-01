Potenza rissa tra tifosi, ultrà ucciso e travolto da un’auto: 25 arresti (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ancora una domenica sporca di sangue. È morto un ultras della Vultur Rionero, investito da un’auto di tifosi del Melfi in un’area di servizio di Vaglio Basilicata, in provincia di Potenza. Secondo le prime ricostruzioni il tifoso della Vultur è morto travolto da un’auto su cui viaggiavano appunto alcuni sostenitori del Melfi. Altre quattro persone sono rimaste ferite. Nel corso della serata di ieri, domenica 19 gennaio 2020, è stato arrestato e trasferito in carcere il conducente della macchina, un trentenne supporter del Melfi. Per gli altri per 24 tifosi della Vultur Rionero inizialmente erano stati disposti gli arresti domiciliari, ora però sono tutti in carcere. Stando a quanto riportato da Repubblica: il provvedimento riguardarebbe sia l’uomo alla guida dell’auto, sia gli altri. Accanto all’accusa di omicidio per il presunto responsabile della ... urbanpost

